Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «недостаточным» предложение президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной.
Украинские войска за минувшие сутки 28 раз открывали огонь по территории ДНР, ранены двое мирных жителей.
После завершения трехдневного перемирия в зоне СВО в воздушном пространстве Украины не зафиксировано полетов ударных дронов или ракетных пусков, сообщает «Операция Z».
Дмитрий Песков подтвердил, что предложенное российским лидером перемирие, действовавшее в дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков: приехать в Стамбул и начать переговоры достаточно просто в случае, если Киев хочет этого.
Дональд Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной.
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная кровавая баня, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — написал он.