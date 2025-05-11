Военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО после окончания перемирия. Военная операция, день 1173-й

8:03

Дональд Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная кровавая баня, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — написал он.