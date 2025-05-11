Минобороны РФ сообщило о продолжении специальной военной операции

Вооруженные силы (ВС) России продолжили проведение специальной военной операции (СВО) на Украине после окончания действия трехдневного перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — отметили в оборонном ведомстве.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Победы, действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил, что время его действия истекло.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Чуть позже российский лидер заявил, что предложение РФ о переговорах уже лежит на столе у киевских властей. По его словам, теперь решение за Украиной и ее кураторами.

Ранее сообщалось, что Зеленский ультиматумом ответил на предложение Путина о переговорах.