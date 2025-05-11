Бойцы «Ахмата» ликвидировали группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу Вооруженных сил Украины, пытавшуюся зайти на территорию Белгородской области со стороны Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего сводной артиллерийской группы с позывным «Оптима».

«Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — отметил он, говоря о работе танкистов и артиллерии.

По словам военнослужащего, в группу ВСУ входили семь человек, их заметили в момент передвижения.

Кроме того, расчеты БПЛА «Ахмат» атаковали французскую боевую машину пехоты, которая попыталась выдвинуться на подмогу группе ВСУ, добавил «Оптима».

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. По информации ведомства, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее военный эксперт заявил, что армия России не допустила прорыва ВСУ на рубежах ЛНР.