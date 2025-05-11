Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы «Ахмата» ликвидировали группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией

РИА Новости: спецназ «Ахмат» уничтожил группу ВСУ у границы с Россией
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу Вооруженных сил Украины, пытавшуюся зайти на территорию Белгородской области со стороны Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего сводной артиллерийской группы с позывным «Оптима».

«Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — отметил он, говоря о работе танкистов и артиллерии.

По словам военнослужащего, в группу ВСУ входили семь человек, их заметили в момент передвижения.

Кроме того, расчеты БПЛА «Ахмат» атаковали французскую боевую машину пехоты, которая попыталась выдвинуться на подмогу группе ВСУ, добавил «Оптима».

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. По информации ведомства, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее военный эксперт заявил, что армия России не допустила прорыва ВСУ на рубежах ЛНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами