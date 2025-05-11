Военный эксперт заявил, что армия России не допустила прорыва ВСУ на рубежах ЛНР

Подразделения Вооруженных сил России во время трехдневного перемирия не допустили прорыва военнослужащих украинской армии на рубежах Луганской народной республики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«По линии боевого соприкосновения прорыва оборонительной линии не допущено», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что все российские военнослужащие находятся на ранее занимаемых рубежах и позициях.
Незадолго до этого Марочко сообщил, что подразделения украинской армии в ходе трехдневного перемирия на некоторых участках в зоне специальной военной операции атаковали дронами чаще, чем до объявления Москвой режима прекращения огня.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина свыше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня.