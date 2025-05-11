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Военный эксперт заявил, что армия России не допустила прорыва ВСУ на рубежах ЛНР

Аналитик Марочко сообщил, что ВС России не допустили прорыва ВСУ на рубежах ЛНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России во время трехдневного перемирия не допустили прорыва военнослужащих украинской армии на рубежах Луганской народной республики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«По линии боевого соприкосновения прорыва оборонительной линии не допущено», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что все российские военнослужащие находятся на ранее занимаемых рубежах и позициях.

Незадолго до этого Марочко сообщил, что подразделения украинской армии в ходе трехдневного перемирия на некоторых участках в зоне специальной военной операции атаковали дронами чаще, чем до объявления Москвой режима прекращения огня.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина свыше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня.

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