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Украина свыше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Минобороны России сообщило, что ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня
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Anatolii Stepanov/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщило Минобороны России.

«Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня», — отметили в ведомстве и подчеркнули, что группировки ВС России в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

По информации Минобороны РФ, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов, уточнили в ведомстве.

Также украинские подразделения пять раз попытались прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях, предприняли 37 атак, одну разведку боем в районах населенных пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой народной республики. Действия ВСУ были отражены, продолжили в Минобороны.

Подразделения ВС России зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня, добавили в ведомстве.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

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