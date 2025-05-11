Украина свыше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщило Минобороны России.

«Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня», — отметили в ведомстве и подчеркнули, что группировки ВС России в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

По информации Минобороны РФ, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов, уточнили в ведомстве.

Также украинские подразделения пять раз попытались прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях, предприняли 37 атак, одну разведку боем в районах населенных пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой народной республики. Действия ВСУ были отражены, продолжили в Минобороны.

Подразделения ВС России зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня, добавили в ведомстве.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.