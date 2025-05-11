Под Суджей две женщины получили травмы из-за атаки беспилотников

В Суджанском районе Курской области две женщины получили травмы в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения», — отметил он.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения и резаные раны. Их доставили в областную больницу, уточнил Хинштейн. Третья женщина не пострадала, добавил он.

Накануне Хинштейн сообщил, что в поселке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку на памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Монумент, который не является военной целью и не представляет никакой угрозы для людей, был поврежден. Чиновник пообещал восстановить этот памятник и другие объекты, пострадавшие при вражеских налетах.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.