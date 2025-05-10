Дрон ВСУ ударил по памятнику советским летчикам в Курской области

Врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что дрон ВСУ атаковал памятник советским летчикам.

«В поселке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота)совершил атаку на памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка», — сообщил глава региона.

Он добавил, что монумент, который не является военной целью и не представляет никакой угрозы для людей, был поврежден. Чиновник пообещал восстановить этот памятник и другие объекты, пострадавшие при вражеских налетах.

До этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска в День Победы более 100 раз обстреляли территорию Белгородской области. По его словам, атакам подверглись все семь приграничных районов региона. Более того, 9–10 мая в регионе зафиксировали не менее 39 ударов с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее США потребовали 30-дневного прекращения огня на Украине.