Минобороны России: средства ПВО сбили три американские бомбы JDAM за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые американские бомбы JDAM и 143 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Восемь дронов были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции, уточнили в ведомстве.

4 мая Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по позициям украинской армии в 158-ми районах. Удары наносились по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса, пусковой установке противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и складам боеприпасов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.