Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении складов ВСУ

МО РФ: удары в зоне СВО наносились в 158 районах
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 158-ми районах.

Удары наносились по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса, пусковой установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», складам боеприпасов.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также сообщалось, что вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанес удар по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ведомстве рассказали, что опорный пункт был атакован авиационными ракетами по разведанным. После выпуска ракет экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее военные уничтожили над Черным морем украинские ракеты Storm Shadow и «Нептун».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами