МО РФ: удары в зоне СВО наносились в 158 районах

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 158-ми районах.

Удары наносились по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса, пусковой установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», складам боеприпасов.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также сообщалось, что вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанес удар по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ведомстве рассказали, что опорный пункт был атакован авиационными ракетами по разведанным. После выпуска ракет экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее военные уничтожили над Черным морем украинские ракеты Storm Shadow и «Нептун».