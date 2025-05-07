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В одном из городов Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности атаки БПЛА

«Желтый» уровень опасности атаки дронов ввели в подмосковной Кубинке
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Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в городе Кубинке в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

«Желтый» уровень опасности БПЛА объявлен в <...> Кубинке», — говорится в материале, опубликованном в 18:37 мск.

В ночь на 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице была предотвращена атака семи украинских дронов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники на подлете к городу.

Позже дежурные системы ПВО сбили еще два БПЛА, летевших в сторону Москвы. Как рассказал Собянин, на места падения обломков летательных аппаратов выезжали сотрудники экстренных служб.

Вечером на подлете к российской столице ликвидировали один украинский дрон. Мэр города не стал уточнять, где именно сбили беспилотник. Но, по данным Telegram-канала SHOT, это произошло в городе Раменском.

С 19:15 мск в одном из московских аэропортов — Домодедововвели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Чуть позже Собянин рассказал о перехвате еще двух украинских дронов, которые летели к городу.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, как отключение мобильной связи поможет в защите от украинских БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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