Атаку БПЛА отразили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

6 мая Собянин заявил, что на подлете к Москве были уничтожены три беспилотника.

В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских беспилотников. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.