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Собянин сообщил о предотвращении атаки БПЛА на Москву

Собянин: отражена атака летевшего к Москве БПЛА
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РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

Он не стал уточнять, где именно сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы ПВО ликвидировали украинский дрон в небе над Раменским в Московской области. Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 16:35 мск.

По информации журналистов, во время атаки в городе раздались звуки взрывов. Их услышали жители одного из частных секторов.

В ночь на 7 мая в Москве предотвратили атаку семи украинских беспилотников. Их перехватили на подлете к российской столице, рассказал Собянин.

Через несколько часов мэр города сообщил, что системы ПВО уничтожили еще два украинских дрона, летевших к Москве. На места падения обломков летательных аппаратов выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее аналитик раскрыл одну из возможных причин активных атак украинских БПЛА на Москву.

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Атаки БПЛА на Россию
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