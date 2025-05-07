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В Госдуме рассказали, как отключение мобильной связи поможет в защите от дронов ВСУ

Депутат Журавлев: отключение мобильной связи поможет в защите от дронов ВСУ
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Беспилотники ВСУ вряд ли смогут долететь до Красной площади 9 мая. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, отключение мобильной связи и интернета – необходимые меры, которые не позволят операторам ВСУ управлять БПЛА. Он назвал это «элементарной вещью», которая позволит почти со стопроцентной уверенностью исключить возможность атаки дронов.

«Поэтому следует потерпеть, если люди не хотят столкнуться с эксцессами такого рода. Тем более украинская сторона однозначно говорила о том, что непременно собирается устраивать в День Победы теракты на российской территории», — сказал Журавлев.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что временные ограничения работы мобильного интернета необходимы, чтобы обеспечить безопасность россиян в период празднования Дня Победы. По его словам, этот шаг вынужденная, но оправданная мера в период, «когда средства связи становятся элементом боевого управления».

Ранее Песков рассказал, как долго будут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета.

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