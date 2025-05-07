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В Московской области ликвидировали украинский дрон

SHOT: системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Раменским
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Московской областью. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Только что сбили в небе над Раменским», — говорится в материале, опубликованном в 16:35 мск.

Из текста следует, что во время атаки в городе раздались звуки взрывов. Их слышали жители одного из частных секторов.

7 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что системы ПВО за прошедшие сутки ликвидировали 524 украинских дрона. По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российским объектам с помощью беспилотников самолетного типа.

Украинские БПЛА активно атакуют Москву и область на протяжении последних нескольких дней. Ночью 6 мая в столичном регионе перехватили 19 летательных аппаратов. Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ использовали дроны типа «Лютый».

Сообщается, что украинские войска увеличили интенсивность атак на Москву и область в преддверии празднования Дня Победы. Российское руководство пригласило лидеров более 20 стран посетить парад 9 мая, при этом глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что «не может гарантировать» их безопасность во время визита в столицу РФ.

Ранее в Кремле высказались об активных атаках украинских БПЛА на российские регионы в преддверии Дня Победы.

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