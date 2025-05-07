На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Собянин сообщил, что сбиты два следовавших к Москве беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших в столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

В 1:33 чиновник сообщал об отражении атаки семи БПЛА, которые направлялись к городу.

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.