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Аэропорт Домодедово временно не принимал и не выпускал самолеты

В аэропорту Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
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Shutterstock

В московском аэропорту Домодедово вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Ограничения действовали с 19:15 мск. По состоянию на 19:56 мск аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

В ночь на 7 мая сразу в нескольких российских аэропортах были введены ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, были закрыты воздушная гавань в Казани и аэропорт Шереметьево в Москве.

Утром временные ограничения ввели в аэропорту в Нижнекамске, а затем — в воздушной гавани в Кирове. Во второй половине дня работу приостановили сразу четыре аэропорта: в Ярославле, Иванове, Калуге и Жуковском.

Комментируя ситуацию, заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолетов в ожидании открытия тех или иных аэропортов. Также он подчеркнул, что перевозчики обязаны неукоснительно соблюдать федеральные авиационные правила в случае приостановки работы аэропортов и задержек рейсов, в том числе обеспечивать людей питанием и напитками.

Ранее пассажирский самолет экстренно приземлился в Шереметьево, несмотря на введение плана «Ковер».

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