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Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве

Собянин: пресечена попытка атаки еще двух БПЛА, летевших к Москве
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника ВСУ, которые летели к Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух очередных украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

ВСУ атакуют Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней в преддверии празднования 80-летия Победы. Удары наносят и по другим регионам.

Только за минувшие сутки средства ПВО сбили 524 украинских БПЛА.

Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многочисленные попытки украинской армии нанести удары по мирным объектам в России оправдывают продолжение ведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Саранске отменили школьные занятия из-за беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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