В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тульской области отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в регионе около 0:34 мск.

В 2:08 мск губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом был сбит беспилотник.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал о серии взрывов над Рязанью. Как рассказали очевидцы, на окраине города были слышны от трех до пяти взрывов. Кроме того, люди заметили в небе яркую вспышку.

В ночь на 24 января сразу несколько российских субъектов подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них Ростовская, Саратовская, Рязанская, Тульская и Воронежская области, а также столичный регион.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, на севере региона были уничтожены семь БПЛА. В Саратовской области сбили один летательный аппарат.

Еще несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области, где из-за падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом. В Рязанской области после атаки беспилотников загорелся частный жилой дом, при этом сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

Ранее в России предложили ответить на массированную атаку украинских дронов.