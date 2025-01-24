Губернатор Рязанской области рассказал о пожаре в доме в после атаки БПЛА

Губернатор Малков: пожар ликвидирован в частном доме в Рязани

В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотного летательного аппарата попали в частный дом, где возник пожар. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Малков подчеркнул, что поручил оказать семье необходимую помощь.

До этого сообщалось о десяти взрывах в районе рязанского НПЗ. Вечером 23 января РФ атаковали не менее 50 беспилотников ВСУ.

Перед этим в Тульской области начался ландшафтный пожар из-за падения БПЛА. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Туле загорелся военный госпиталь.