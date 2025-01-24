В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников ВСУ

Гусев сообщил, что над Воронежской областью сбиты несколько украинских БПЛА

В небе над Воронежской областью сбиты несколько украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из городских округов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом при падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление ряда квартир», — пишет Гусев.

Он добавил, что на место падения обломков прибыли оперативные службы для устранения последствий.

До этого администрация Раменского городского округа сообщила об отсутствии разрушений на месте падения дрона в городе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области мужчину ранило в живот в результате атаки дрона ВСУ.