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В Ростовской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ

Слюсарь: средства ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА в Ростовской области
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы на севере российского субъекта. Их сбили в Тарасовском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших <...> и разрушений на земле нет», — говорится в заявлении.

Утром 24 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о попытке ВСУ нанести удар по региону с помощью дрона. По его словам, российские средства ПВО успешно нейтрализовали беспилотник и тем самым предотвратили атаку. Никакой информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Незадолго до этого в воздушном пространстве Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА. Как отметил глава региона Александр Гусев, в результате падения обломков одного из сбитых дронов был поврежден многоквартирный жилой дом. Урон получило остекление ряда квартир.

Ранее в Рязанской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся частный жилой дом.

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