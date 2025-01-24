В Саратовской области сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Саратовской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений предварительно нет.

До этого Бусаргин заявил, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Саратовской области.

Также на территории Липецкой области объявили воздушную опасность желтого уровня.

Также губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки БПЛА красного уровня.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 19:00 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили над четырьмя регионами России 49 украинских беспилотников.

Так, над территорией Курской области уничтожили 37 дронов. Над Брянской областью сбили семь беспилотников, а над территорией Крыма — четыре. Еще один аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Ранее Собянин рассказал об очередной атаке БПЛА на Москву.