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Израильские войска атаковали оборонные заводы и исследовательский центр в Алеппо

Sham FM: Израиль нанес удары по оборонным заводам в провинции Алеппо
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Израильская армия нанесла удары по сирийским оборонным предприятиям в провинции Алеппо. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По информации, имеющейся у Sham FM Израиль атаковал оборонные заводы и научно-исследовательский центр, расположенные около города Эс-Сафира в восточной части провинции Алеппо.

29 декабря сообщалось, что уровень радиации в атмосфере на Кипре вырос после израильского удара по сирийскому Тартусу.

26 декабря сообщалось, что армия Израиля взяла под контроль 600 квадратных километров территории на юге Сирии.

16 декабря израильские войска атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, расположенные в провинции Тартус. Самолеты военно-воздушных сил Израиля наносили удары по военным складам, находящимся в городе Тартус. Кроме того, израильская авиация атаковала военные объекты в провинциях Хама, Хомс и Латакия.

Ранее Израиль обвинили в неправомерном нападении на Сирию.

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