Израиль наносит удары по военным складам в сирийском Тартусе

Самолеты военно-воздушных сил Израиля наносят удары по военным складам, находящимся в сирийском портовом городе Тартус. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На территории складов слышны мощные взрывы и видно яркое пламя.

Кроме того, израильская авиация ударила по военным объектам в сирийских провинциях Хама, Хомс и Латакия.

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

15 декабря лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые более чем за полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот.