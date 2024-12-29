В атмосфере Кипра зафиксировали рост уровня радиации после удара Израиля по Сирии

Уровень радиации в атмосфере Кипра вырос после израильского удара по Тартусу

Уровень радиации в атмосфере на Кипре вырос после израильского удара по сирийскому Тартусу. Об этом заявил кипрский телеканал SigmaLive на фоне сообщений о возможном применении Израилем ядерного оружия 16 декабря.

По словам журналистов, в тот день было зафиксировано увеличение уровня радиоактивности в воздухе с 18,9 мегабеккерелей на кубический метр до 468 МБк/кубометр. Это высокая концентрация, обычно указывающая на наличие серьезного источника радиоактивности вблизи зоны измерений, хотя и не является окончательным доказательством.

На этом фоне некоторые эксперты отмечали, что погодные данные на 16 декабря свидетельствуют о западных ветрах, способных переносить радиоактивные частицы над восточным Средиземноморьем.

В прибрежной зоне около сирийского города Тартус утром 16 декабря прогремели мощные взрывы. По сообщениям СМИ, взрывы последовали за атакой израильских ВВС на военные объекты сирийской армии. Видео с места событий показывают образование огромного грибовидного облака. Также поступали сообщения о небольшом землетрясении.

Российские медиа писали, что 16 декабря Израиль нанес удары по военным складам в Тартусе. Кроме того, сообщалось об ударах по ПВО в Сирии в районе цементного завода в городе.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что сирийцы изгонят войска Израиля из Сирии.