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Стало известно об атаке Израиля на системы ПВО Сирии

ТАСС: Израиль нанес удар по системам ПВО Сирии в Тартусе

Израильские войска атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, расположенные в провинции Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в провинции.

«Ударили в районе Тартуса, это цементный завод, там стояли сирийские ПВО. Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что цель атаки располагалась за пределами административного центра провинции города Тартус.

В ночь на 16 декабря ливанский телеканал Al Manar сообщил, что военно-воздушные силы Израиля атаковали военные объекты, расположенные в Сирии. По его данным, «сильные взрывы» произошли в восточной сельской местности Тартуса.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что самолеты военно-воздушных сил Израиля наносили удары по военным складам, находящимся в городе Тартус. Кроме того, израильская авиация атаковала военные объекты в провинциях Хама, Хомс и Латакия.

Ранее лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну.

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