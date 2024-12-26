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Армия Израиля взяла под контроль 600 квадратных километров территории на юге Сирии

Al Mayadeen: армия Израиля захватила 600 квадратных километров на юге Сирии
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Ohad Zwigenberg/AP

Армия Израиля заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным канала, было захвачено порядка 600 квадратных километров на юге Сирии и оборудовано 13 огневых позиций в этом районе.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс».

До этого Эрдоган заявил, что пять сирийских городов, включая крупнейшие — Алеппо и Дамаск, будут преобразованы в провинции Турции. Глава государства подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять территорий были отделены от Османской империи.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне.

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