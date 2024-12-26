Армия Израиля взяла под контроль 600 квадратных километров территории на юге Сирии

Армия Израиля заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным канала, было захвачено порядка 600 квадратных километров на юге Сирии и оборудовано 13 огневых позиций в этом районе.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс».

До этого Эрдоган заявил, что пять сирийских городов, включая крупнейшие — Алеппо и Дамаск, будут преобразованы в провинции Турции. Глава государства подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять территорий были отделены от Османской империи.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне.