Оппозиционные силы установили контроль над городом Дейр-эз-Зор в Сирии

Оппозиционные силы взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan.

«Главное командование: наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», — цитирует газета руководство вооруженных формирований.

10 декабря телеканал Al Mayadeen сообщил, что командование «Военного совета Дэйр-эз-Зора», одного из подразделений местных арабских вооруженных ополчений, отказалось подчиняться проамериканским «Сирийским демократическим силам» (СДС), которые состоят в основном из курдов.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские СДС взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.