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Политолог назвал очень высоким риск распада Сирии

Политолог Станкевич: риск распада Сирии очень велик – нужны срочные меры

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Сирия сегодня рискует распасться на сепаратистские анклавы или зоны оккупации. Это приведет к продолжению конфликтов на Ближнем Востоке, поэтому нужно принять срочные меры для предотвращения такого сценария. Об этом в беседе с 360.ru заявил независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Риск распада Сирии как целостного государства очень велик», — убежден эксперт.

Сегодня в стране активны сепаратистские движения, стремящиеся провозгласить собственные государства. В частности, там около 2,5 млн курдов, которые могут попытаться создать Курдистан, что станет ударом для Турции, считает политолог.

Высока и угроза того, что сложившуюся в Сирии ситуацию могут использовать соседние страны, попытавшись присоединить к себе отдельные территории, отметил Станкевич. В качестве примера он привел ситуацию с заявлениями Израиля по поводу Голанских высот – он выразил притязания в том числе на демилитаризованную зону, остающуюся под контролем ООН.

Напомним, накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. А до этого израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот и установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

Также 9 декабря сообщалось, что израильская армия взяла под контроль дополнительные районы в буферной зоне и начала продвигаться к Дамаску. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала сообщения СМИ о продвижении военных к столице Сирии не соответствующими действительности.

Ранее в Кремле заявили о необходимости глубокого анализа ситуации на Ближнем Востоке.

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