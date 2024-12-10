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В сирийском Дэйр-эз-Зоре отказались подчиняться курдам

Командование «Военного совета Дэйр-эз-Зора» отказалось подчиняться СДС

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Khalil Ashawi/Reuters

Командование «Военного совета Дэйр-эз-Зора», одного из подразделений местных арабских вооруженных ополчений, отказалось подчиняться проамериканским «Сирийским демократическим силам» (СДС), которые состоят в основном из курдов. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Командиры из «Военного совета Дейр-эз-Зора» заявили о своем выходе из СДС и присоединении к «совместным силам в Дамаске», — сообщили в эфире.

Уточняется, что Дэйр-эз-Зор, таким образом, перешел под контроль нового правительства в Дамаске, отказавшись подчиняться властям СДС, которые по большей части являются курдским военным и политическим формированием.

До этого новые власти Сирии приказали представителям вооруженной оппозиции покинуть занятые ими города.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.

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