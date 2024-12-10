В Пентагоне открестились от идеи расширять военное присутствие США в Сирии

Соединенные Штаты не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. Об этом в ходе закрытого брифинга сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности, но смена власти в Сирии не оказала влияния на положение дел.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте, заявил, что власти США намерены избежать разделения Сирии и массовой миграции из арабской страны.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в Госдепе заявили, что посольство США в Дамаске находится под защитой.