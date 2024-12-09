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В Госдепе заявили, что посольство США в Дамаске находится под защитой

Госдеп: американское посольство в Сирии находится под защитой

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Комплекс зданий посольства Соединенных Штатов в Дамаске находится под защитой, но американских военных и дипломатов там нет. Об этом со ссылкой на брифинг главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера сообщает ТАСС.

По словам чиновника, Вашингтон принял меры для обеспечения безопасности своего посольства. Миллер отметил, что дипломатическое представительство США сейчас находится под защитой, но при этом подчеркнул, что там нет американского персонала и военных.

Руководитель пресс-службы Госдепа заявил, что по соображениям безопасности не может раскрыть, кто именно сейчас охраняет посольство США. Но американские власти предприняли все, чтобы исключить проникновение посторонних в дипломатическое представительство.

9 декабря газета Washington Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме, сообщила, что потеря власти президентом Сирии Башаром Асадом застала врасплох многих членов правительства США, в том числе давних сторонников свержения сирийского лидера.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.

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