Путин рассказал о попытках ВСУ атаковать Москву и Петербург

Вооруженные силы Украины неоднократно пытались атаковать объекты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ, сообщает ТАСС.

«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», — сказал глава государства.

В ходе своего выступления президент пообещал, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. По его словам, центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником».

При этом глава государства подчеркнул, что судьба любого военного конфликта, в том числе специальной военной операции, решается на поле боя, все зависит от военнослужащих.

Незадолго до выступления Путин «на ногах» пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

27 ноября российский президент Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Российского лидера встретили торжественным маршем представители Вооруженных сил Казахстана и триколором, который нарисовали в небе самолеты республики.

В первый день Путин проведет переговоры с Токаевым по широкому кругу вопросов, в том числе двустороннего сотрудничества, региональным и международным проблемам. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.