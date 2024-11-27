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Путин удивился торжественности его приема в Казахстане

Путин назвал необычным его торжественный прием в Астане

Российский президент Владимир Путин был приятно удивлен торжественности его встречи в Казахстане и поблагодарил коллегу Касыма-Жомарта Токаева за такой прием. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен. Спасибо вам большое», — сказал глава российского государства.

27 ноября Путин прилетел в Астану, где его встретили торжественным маршем представители Вооруженных сил Казахстана и триколором, который нарисовали в небе самолеты республики.

Путин встретился с Токаевым для запланированных переговоров, на которых лидеры стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы.

Во второй день визита запланировано участие Путина в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Токаев заявил Путину, что Казахстан остается стратегическим партнером РФ.

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