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В Астане началась подготовка к приезду Путина

Международный аэропорт Астаны начал подготовку к приезду Путина

Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева в Астане готовится к приезду президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На опубликованных видео десятки казахстанских военных маршируют по территории воздушной гавани. В небе над аэропортом самолеты прорисовывают российский триколор.

До этого стало известно, что в Астане в дни визита российского лидера введены усиленные меры безопасности, в том числе с использованием военной авиации и бронетехники.

Путин 27 ноября прибудет в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры. Также они примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством казахстанского президента пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский лидер. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.

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