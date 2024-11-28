Путин «на ногах» пообщался с президентом Таджикистана в Астане

Президент России Владимир Путин «на ногах» пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что главы двух государств переговорили в ходе совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. По словам корреспондента агентства, в ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.

27 ноября российский президент Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Российского лидера встретили торжественным маршем представители Вооруженных сил Казахстана и триколором, который нарисовали в небе самолеты республики.

В первый день Путин проведет переговоры с Токаевым по широкому кругу вопросов, в том числе двустороннего сотрудничества, региональным и международным проблемам. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.