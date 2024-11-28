Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин «на ногах» пообщался с президентом Таджикистана в Астане

Путин «на ногах» пообщался с президентом Таджикистана Рахмоном в Астане

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин «на ногах» пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что главы двух государств переговорили в ходе совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. По словам корреспондента агентства, в ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.

27 ноября российский президент Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Российского лидера встретили торжественным маршем представители Вооруженных сил Казахстана и триколором, который нарисовали в небе самолеты республики.

В первый день Путин проведет переговоры с Токаевым по широкому кругу вопросов, в том числе двустороннего сотрудничества, региональным и международным проблемам. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами