Путин заявил, что судьба спецоперации решается на поле боя

Судьба любого военного конфликта, в том числе специальной военной операции, решается на поле боя, все зависит от военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

«Даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и спецоперации, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдат», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что украинские власти на сегодняшний день являются абсолютно нелегитимными. По словам российского лидера, по этой причине они не имеют права отдавать приказы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Владимир Путин завершает двухдневный визит в Казахстан. В первый день глава российского государства и его коллега Касым-Жомарт Токаев подписали порядка 20 документов об углублении партнерства двух стран и по видеосвязи обратились к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уфе.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары противника.