Путин допустил удары по центрам принятия решений в Киеве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. Об этом пишет ТАСС.

Российский президент добавил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником».

«Мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», — отметил он.

Президент также рассказал, что ракету «Орешник» он поручил создать в июле 2023 года. Она не является модернизацией какой-либо старой советской системы, это полностью новая разработка.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее военный эксперт раскрыл двойное назначение «Орешника».