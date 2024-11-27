Путин прилетел в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у российского президента запланирована встреча с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Предполагается, что переговоры будут проходить в открытом и закрытом форматах.

Президенты двух стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы.

Во второй день визита запланировано участие Путина в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого в Астане началась подготовка к визиту Путина.

На опубликованных пресс-службой Кремля видео десятки казахстанских военных маршируют по территории воздушной гавани. В небе над аэропортом самолеты прорисовывают российский триколор.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.