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В Раде заявили, что мобилизация на Украине будет зависеть от помощи Запада

Депутат Арахамия заявил, что мобилизация на Украине будет зависеть от Запада

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Michael Buholzer/Reuters

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что власти Украины будут вынуждены мобилизовать еще больше граждан, если США и их союзники сократят или прекратят помощь Киеву. Его слова приводит «Страна.ua».

«Если помощи не будет или она будет меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей», — сказал парламентарий.

7 февраля этого года Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовало 329 депутата, против — 12, воздержались 45. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Предполагаются и другие ограничения.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток — до 13 мая.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.

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