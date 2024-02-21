В результате удара ВСУ по Донецку пострадала больница

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала Республиканская клиническая больница имени М. И. Калинина в центре Донецка. Об этом собщает ТАСС.

«ВСУ нанесли прицельный удар по седьмому корпусу больницы имени Калинина, есть повреждения, ранена сотрудница», — рассказали в оперативных службах.

По предварительным данным, удар был нанесен из систем HIMARS.

20 февраля сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попала библиотека. По данным корреспондентов, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО), предположительно HIMARS. В итоге один снаряд попал во двор библиотеки имени Крупской в центре города.

До этого украинские войска в ночь на вторник выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка. Согласно сообщению СЦКК, обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по направлению населенный пункт Карловка — город Донецк был зафиксирован в 02:10 по московскому времени.

Ранее в НАТО признали трудности Украины на фронте после отступления из Авдеевки.