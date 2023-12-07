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Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки отразили на Купянском направлении пять атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в рамках ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районах Синьковки в Харьковской области и озера Лиман», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого украинская армия потеряла до 75 военнослужащих, а также лишилась двух танков, четырех бронетранспортеров, двух пикапов, самоходной артиллерийской установки (САУ) «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства, гаубицы М198 производства США и орудие Д-30.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за сутки перехватили почти 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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