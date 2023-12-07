Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на одном из направлений

Российские военнослужащие за сутки отразили на Купянском направлении пять атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в рамках ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районах Синьковки в Харьковской области и озера Лиман», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого украинская армия потеряла до 75 военнослужащих, а также лишилась двух танков, четырех бронетранспортеров, двух пикапов, самоходной артиллерийской установки (САУ) «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства, гаубицы М198 производства США и орудие Д-30.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за сутки перехватили почти 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.