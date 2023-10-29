Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе Работино

Российские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинских войск составили до 40 солдат. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Отмечается, что в Запорожской области в районе Комсомольского была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

До этого командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным «Воля» рассказал, что украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию.

Он пояснил, что дефицит касается только патронов, а снарядов и мин у ВСУ на участке пока достаточно.

19 октября стало известно, что Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.