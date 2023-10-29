Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе Работино

МО РФ: ВСУ потеряли до 40 солдат в районе Работино

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинских войск составили до 40 солдат. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Отмечается, что в Запорожской области в районе Комсомольского была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

До этого командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным «Воля» рассказал, что украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию.

Он пояснил, что дефицит касается только патронов, а снарядов и мин у ВСУ на участке пока достаточно.

19 октября стало известно, что Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий