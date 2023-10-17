Шеф Пентагона отдал приказ военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что глава ведомства Ллойд Остин отдал приказ двум тысячам военных подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, но решения о переброске еще не принято. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно двум тысячам сотрудникам минобороны.

Сингх подчеркнула, что приказ только приведет силы соответствующих подразделений в «повышенную боевую готовность».

До этого стало известно, что глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла прибыл с необъявленным визитом в Тель-Авив 17 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными израильскими коллегами для обсуждения военной помощи.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.