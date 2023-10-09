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ХАМАС нанес удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

ХАМАС заявил, что запустил ракеты по израильскому аэропорту Бен-Гурион

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Ammar Awad/Reuters

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изэддина аль-Кассама» — заявило, что осуществили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом палестинские радикалы сообщили в своем Telegram-канале, передал ТАСС.

«Бригады Изэддина аль-Кассама» подвергли ракетному обстрелу аэропорт Бен-Гурион», — говорится в заявлении.

Радикалы подчеркнули, что удар нанесен в ответ на продолжающиеся «преступления и обстрелы гражданских домов». Бригады «Аль-Кассам» также уточнили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.

По данным Telegram-канала Mash из аэропорта Бен-Гуриона 8 октября пытались улететь сотни людей, из-за чего началась давка. Информация о пострадавших уточняется.

До этого израильская армия заявила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля и на юге страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Война в Израиле
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