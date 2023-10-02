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ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке

РИА Новости: ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские войска атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Один из них запутался в проводах и упал на территорию подстанции. На месте возник пожар, который был быстро ликвидирован персоналом.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области.

По словам Пушилина, перехваченные сигналы свидетельствуют о том, что была дана команда «держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая».

До этого стало известно, что артиллерия российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении сорвала попытку замены состава 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на передней линии фронта в районе Степовой Новоселовки в Харьковской области. 30 сентября Министерство обороны России сообщало, что на Купянском направлении ВСУ потеряли до 20 украинских бойцов, а также американскую гаубицу.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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