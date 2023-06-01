Экс-депутат Рады рассказал, когда ожидать пика диверсий на территории России

Атаки по территории России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут продолжаться, заявил «Общественной службе новостей» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, частота диверсий будет увеличиваться вместе с приближением президентских выборов в России, которые пройдут в 2024 году. Пик подобных атак будет достигнут за неделю до голосования, уверен бывший депутат.

«Атаки будут продолжаться: руками украинских или британских спецслужб, посредством прорывов ДРГ или атак беспилотников — методам нет числа. У всего этого террора есть одна сверхзадача: смена политического руководства России», — сказал Килинкаров.

Однако и после этого в мире не наступит стабилизация ситуации, указал он. По мнению депутата, «градус опасности понизится», но сама ситуация останется «навечно».

«Знаете, как говорят: мир — это всего лишь промежуток между войнами. Закончится эта — начнется следующая! Дай Бог, чтобы лет через 30, но это, как по мне, слишком оптимистичный сценарий», — заключил он.

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары ВСУ по территории России, заявил, что Украина «имеет право защищать себя».