Kyodo: Минобороны Японии готовится к реагированию на возможный запуск спутника КНДР

Министерство обороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика Сереной Кореи. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, в рамках подготовки будут развертываться наземные комплексы Patriot PAC-3 и корабли-эсминцы с комплексами Aegis, несущие ракеты-перехватчики SM-3.

19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян запустит военный спутник-разведчик, как и было запланировано ранее. По информации агентства Reuters, которое ссылалось на Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын также поручил развернуть группировку аналогичных космических аппаратов, чтобы повысить разведывательные возможности Северной Кореи.

До этого сообщалось, что КНДР провела «важное» испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника. По информации агентства Yonhap, испытание было осуществлено на ракетном стартовом комплексе, расположенном на полигоне Сохэ.