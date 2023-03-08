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В МО Швеции отреагировали на последние данные СМИ о терактах на «Северных потоках»

В МО Швеции не стали комментировать последние данные СМИ о терактах на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/AP

Глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон не захотел комментировать последние публикации в СМИ о терактах на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в Балтийском море. Об этом Йонсон заявил в Стокгольме перед неформальной встречей глав минобороны стран Европейского союза. Выступление министра обороны транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Йонсон сказал журналистам, что у него нет комментариев по этому поводу.

«Прокурор в сотрудничестве со службой безопасности Швеции проводит расследование. Я хочу, чтобы это расследование продолжилось. Затем мы сможем комментировать», — отметил министр.

Ранее британская газета Times утверждала, что спецслужбы западных стран давно знают об украинском следе в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В издании отметили, что в НАТО рассчитывали на то, что информация об этом не будет обнародована, так как это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией.

До этого американская газета The New York Times (NYT) сообщала, что новые разведданные Соединенных Штатов указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

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