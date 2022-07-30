В Госдуме назвали непродуманной идею выплаты 13-й пенсии

Идея, согласно которой россиянам будут ежегодно выплачивать 13-ю пенсию, противоречит согласованному правительством бюджету и является непродуманной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее стало известно о планах фракции «Справедливой России — За правду» во время осенней сессии внести в Госдуму законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии. Глава «эсеров» Сергей Миронов продвигает эту идею с 2013 года.

Бессараб напомнила, что в соответствии с ч.6 ст. 75 Конституции, индексация пенсий россиянам происходит не менее одного раза в год. Повышение выплат должно быть не ниже уровня инфляции. По мнению парламентария, идея о 13-й пенсии ставит правительство перед выбором о ежегодной индексации или разовой выплате.

«На мой взгляд, 13-я пенсия — это некий вид сбоку индексации, которая принята, расписана пенсионным законодательством и неукоснительно выполняется», — сказала парламентарий.

Накануне сообщалось, что кабмин России выделил 200 млрд руб. на обязательства Пенсионного фонда по выплате страховых пенсий и пособий.